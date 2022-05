Coureurs halen via Tour d’Asperges fors bedrag op voor Stichting van Claudia de Breij

Namen, adressen en bsn-num­mers gestolen uit auto van studente politieaca­de­mie, wagen stond in parkeerga­ra­ge Eindhoven

EINDHOVEN - Uit een auto van een studente van de politieacademie zijn vorige week donderdagavond in de parkeergarage ‘t Eindje in Eindhoven persoonsgegevens van burgers gestolen. De studente was voor haar studie werkzaam bij de politie Oost-Brabant en parkeerde haar auto in de garage in haar vrije tijd. Dat meldt de politie vrijdag.

