Creaties van zonnepitten, koeienmaag en zalmleer. KBO-leden genieten van extravagante modeshow

De modeshow van Agnes van Dijk in de grote foyer in het Parktheater was het resultaat van samenwerking tussen KBO Eindhoven en Brabant, verschillende beroepsopleidingen van het Summa College en Van Dijk zelf, daarbij ondersteund met overheidssubsidie. Samen hebben ze in alle facetten van de show verbinding gezocht tussen generaties: in de modellen, hun maten, hun leeftijden, maar ook in het muzikale programma er omheen. Zodat het mes aan twee kanten kon snijden doordat jong en oud de handen ineen sloegen rondom het thema mode.