Criminelen spotten op het terras in de Kruisstraat: 'Niemand die de politie belt of durft te praten’

Ravage op de A2 bij Maarheeze; twee gewonden bij botsing tussen caravan en Range Rover

MAARHEEZE - Een Range Rover kwam zaterdagavond rond 19.30 uur in botsing met een auto met caravan. Daarbij raakten twee personen uit de auto met caravan gewond. Door het ongeluk was de A2 ter hoogte van Maarheeze in de richting van Eindhoven tijdelijk dicht.

3 augustus