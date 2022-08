Crisis GGzE: botsing over kwaliteiten nieuwe baas

OR en cliënten­raad van GGzE niet blij met non-actieve raad van bestuur

EINDHOVEN - De Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) van GGzE betreuren het dat de raad van bestuur zondag op non-actief is gezet. Dat lieten zij maandagmiddag in een gezamenlijke verklaring weten.

15 augustus