Crisis GGzE escaleert: personeel en cliëntenraad willen dat rechter raad van toezicht aanpakt

Het duo was vorige week op non actief gesteld. De crisis draait om het profiel van de nog aan te stellen nieuwe GGzE-baas. De raad van toezicht wil een bestuurlijk zwaargewicht, terwijl in de organisatie men meer belang hecht aan iemand die inhoudelijk van wanten weet.

In een persbericht vol stevige kritiek stellen de cliënten- en ondernemingsraad dat de crisis volledig te wijten is aan de zeven leden van de raad van toezicht. Binnen de organisatie zou geen breed draagvlak zijn voor het ontslag van de bestuurders en de benoeming van een interim bestuurder. ‘De raad van toezicht brengt de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor kwetsbare cliënten in gevaar’, schrijven de cliënten- en ondernemingsraad in de gezamenlijke verklaring.

Buitenspel gezette bestuurders van belang voor dringende kwesties

Ze stellen daarnaast dat er meerdere dringende en voor de toekomst van de GGzE cruciale vraagstukken spelen en om daar goed op in te spelen zijn volgens hen de twee bestuurders die buitenspel zijn gezet van belang. ‘Er is grote zorg of een niet ingewerkte interim bestuurder deze vraagstukken voldoende voortvarend kan oplossen’.

De raad van toezicht zou nog steeds weigeren met de partijen gezamenlijk om tafel te gaan. De cliënten- en ondernemingsraad hopen via de Ondernemingskamer - een afdeling van het gerechtshof in Amsterdam - de raad van toezicht te kunnen stuiten.