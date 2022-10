Cynisme in Eindhovense Frankrijkstraat na legalisering studiocomplex door gemeenteblunder: ‘Tja, zo kan het ook’

Buschauf­feurs staken vanaf woensdag drie dagen voor betere cao

EINDHOVEN - Bussen in de regio rijden woensdag, donderdag en vrijdag mogelijk niet of niet op tijd. Buschauffeurs in het streekvervoer gaan deze week drie dagen staken voor onder meer een betere cao, meldt vakbond FNV. Ondanks eerdere stakingen komen de chauffeurs en werkgevers niet nader tot elkaar.

17 oktober