Daan (5) zamelt geld in voor nieuwe badkamer voor buurmeisje met zieke moeder

Veel statiegeldflessen, dat is wat de 5-jarige Daan Kluijtmans uit Eindhoven wil. Het jongetje zamelt zo geld in voor zijn buurmeisje en haar ouders. De moeder van het meisje is ziek en daarom moet hun badkamer worden verbouwd. Maar de ogenschijnlijk eenvoudige klus valt zo tegen dat die veel duurder is geworden. En dat kan het gezin niet betalen. De badkamer is nu half verbouwd en het gezin komt al drie weken bij Daan thuis douchen.

Skelter

Dat kon de kleuter niet langer aanzien. Hij besloot zijn vriendinnetje en haar ouders te helpen. Met achter zijn skelter een aanhanger trok Daan de buurt in om flessen op te halen. Hij deelde flyers uit en op zijn school, basisschool Reigerlaan, heeft hij over zijn actie verteld. Van de directeur mocht Daan in de school een grote doos neerzetten. Iedere dag stoppen leerlingen daar flessen en statiegeldbonnetjes in. Ook stelde meneer Ronald, de meester van Daan, voor een berichtje in de schoolkrant te plaatsen om zo een handje te helpen.

Volledig scherm Daan zamelt flessen in voor buurmeisje © Fotopersburo van de Meulenhof BV

De moeder van zijn vriendinnetje heeft een nierziekte, vertelt Marielle van Haaren, mama van Daan. ,,Haar arts in het ziekenhuis vindt het veiliger als ze een douche heeft in plaats van het bad dat ze hadden." Dat leek een simpele verbouwing, tot zich geborgen gebreken openbaarden, zoals verrotte leidingen. ,,En nu is het geld op en kan de badkamer niet worden gebruikt." Daan en zijn ouders stelden daarop direct hun badkamer beschikbaar. Ook trok de vijfjarige zich de situatie zo aan dat hij besloot tot actie. Zo wil hij genoeg geld inzamelen om de klus te klaren.

Oplossing

Met hulp uit de buurt en van medeleerlingen heeft hij nu 80 euro opgehaald. Maar er is vijfduizend euro nodig en de schoolvakantie staat voor de deur. Daan maakt zich dan ook zorgen. Want als de school zes weken dicht is, kan niemand flessen en bonnetjes inleveren. Maar zijn moeder Marielle heeft, tot grote opluchting van Daan, een oplossing bedacht.