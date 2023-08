DAF completeert nieuwe generatie: ook lichtere elektrische truck voor stadsdistributie

Eveline Wu over haar kookboek Simply Asian: ‘Lekker makkelijk, 1-2-3 klaar. Dat is de Aziatische keuken’

EINDHOVEN - Acht horecazaken, een kookprogramma op tv, de titel Etnisch Zakenvrouw van het Jaar en een gouden medaille in de World Championship Chinese Cuisine. Maar een kookboek ontbrak nog op het palmares van Eveline Wu. Niet lang meer, want Simply Asian ligt op 24 augustus in de winkel.