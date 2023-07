Dansen en eten bij Kopi Kecil

‘Laat privévlieg­tui­gen voortaan op Budel landen’, zeggen VVD-frac­ties Eindhoven en Cranendon­ck

EINDHOVEN/ BUDEL - Als privévliegtuigen niet meer op Eindhoven Airport terechtkunnen, moeten ze naar het vliegveld in Budel kunnen uitwijken. Daarvoor pleiten de fracties van de VVD in Eindhoven en Cranendonck. Een onrealistisch voorstel, vindt privéjetverhuurder Stephan van den Hurk. ,,Dan zijn we zomaar jaren verder.”