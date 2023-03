Danser Roy Overdijk: ‘The Ruggeds is een familie en ik kan mijn creativiteit erin kwijt’

Man (36) in busje getrokken en ontvoerd in Helmond, duikt met steekwon­den op in ziekenhuis

HELMOND - Een 36-jarige man is vrijdagavond op een parkeerplaats in Helmond door onbekende mannen in een busje getrokken en ontvoerd. Dat gebeurde toen hij met een andere persoon naar de parking aan de Ter Heidestraat liep. Pas in de nacht dook de man weer op; in het ziekenhuis, met steekwonden en ander letsel.