Dappere Hennie (91) daagde brute overvallers uit: ‘In de keuken ligt een scherper mes’

Stropers proberen vogeltjes te vangen in bos bij Eindhoven: twee verstrikte mezen en lokvogel bevrijd

10:08 EINDHOVEN - In een bosgebied langs de Eindhovenseweg in Eindhoven-Noord is zondagochtend rond 10.00 uur een illegale constructie gevonden waarmee wilde vogels werden gevangen. In een kooitje zat een lokvogel en in netten daaromheen waren al twee pimpelmezen verstrikt geraakt.