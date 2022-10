DDW trekt zo’n 350.000 bezoekers, organisatie ziet nieuwe generatie ontwerpers opstaan

Koninklij­ke onderschei­ding voor Tiny van Dommelen

EINDHOVEN - Al op jonge leeftijd was hij actief voor het Woensels Muziekcorps en hij zette zich decennia in voor de amateurmuziekwereld in de Kempen. Daarvoor kreeg Tiny van Dommelen (77) uit Eindhoven zondag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

30 oktober