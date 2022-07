De angst zit er goed in na de bosbranden op Evia in Griekenland, en dat laten Eindhovense studenten in foto-expo zien

EINDHOVEN/GELDROP - Wat gebeurt er met je als je wakker wordt van het geweld van een vlammenzee? En daarna? Vier studenten van de Fotovakschool in Eindhoven brachten de gebeurtenissen en gevolgen voor de eilandbewoners van het Griekse Evia indringend in beeld.

Terwijl de bewoners van Evia vorig jaar zomer werden opgeschrikt door de bosbranden, was FVS-studente studente Ivy van Mullekom in Australië en werd ook zij geconfronteerd met de natuurbranden in dat werelddeel. ,,Een rare ervaring en heel confronterend’’, zegt ze achteraf. ,,Er was zo veel smog, we konden Sydney niet eens meer zien.’’

Maatschappelijk probleem

Eenmaal terug in Eindhoven en weer op de Fotovakschool (FVS) kregen de studenten de opdracht een maatschappelijk probleem in beeld te brengen. De ervaringen van Ivy en de beelden die medestudenten Elke Smits, Damera Ribbe en Gabi van den Broek op televisie hadden gezien bracht hen samen. Klimaatverandering en de gevolgen voor mens en natuur op Evia werd hun onderwerp.

Gevolgen voor alles en iedereen

Damera Ribbe: ,,Op Evia is vorig jaar 600.000 hectare grond verbrand en hoewel het geen dichtbevolkt gebied is, zijn de gevolgen enorm. Voor alles en iedereen op dat eiland.’’

De studenten zochten contact en samenwerking met de Geldropse Stichting Help Evia en konden zodoende eind februari gericht afreizen naar het eiland om hun opdracht concreet uit te voeren en met de hulp van een tolk gesprekken aan te gaan met de getroffen bewoners. Die wilden hun verhaal graag kwijt en waren blij met de aandacht.

Quote Mensen liggen er nog wakker van, hebben trauma’s opgelopen en zijn bang voor hun verleden en toekomst FVS-studenten

,,Hun verhalen waren emotioneel en indrukwekkend’’, vertelt het viertal. ,,De gevolgen van zo’n brand zijn dan ook gigantisch. Mensen liggen er nog wakker van, hebben trauma’s opgelopen en zijn bang voor hun verleden en toekomst. Niet alleen de natuur en zelfs hele dorpen zijn zwartgeblakerd en onbewoonbaar geworden, mensen zijn ook hun werk kwijtgeraakt.’’

,,Het vee kan er niet meer grazen, de honingproductie is stilgevallen, olijfgaarden zijn verbrand, verbrand bos kan de regen niet meer vasthouden en toeristen komen er niet meer. Al die gevolgen hebben we vastgelegd en we willen daarmee laten zien wat klimaatverandering doet. Want dat niets vanzelfsprekend is en alles vergankelijk hebben we daar wel geleerd.’’

Multimediaal verhaal over Evia

Om het verhaal over Evia te laten zien, hebben de studenten een tentoonstelling georganiseerd met een selectie van ongeveer zeventig foto’s, aangevuld met videobeelden, geluidsfragmenten en uitgeschreven verhalen van de eilandbewoners. Te zien van 13 tot en met 19 juli in De Kruisruimte op Gen. Bothastraat 7e in Eindhoven (openingstijden via dekruisruimte.nl). Gratis entree, donaties welkom. Bovendien zijn er foto-afdrukken en ansichtkaarten van het werk van de studenten te koop. De hele opbrengst is voor Stichting Help Evia.