De basis van PSV tegen Ajax lijkt al grotendeels duidelijk: dit moet Ruud van Nistelrooij nog beslissen

met video Wie klopt Helmond in de zoektocht naar de oudste film van Brabant?

HELMOND - BrabantinBeelden is op zoek naar de oudste Brabantse film. De kans dat die uit Helmond komt, is groot. De installatie van burgemeester Marinus van Hout in 1913 is vastgelegd in maar liefst dik vier minuten bewegende zwart-witplaatjes.