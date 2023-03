De Boei Kunst: ‘Het is hier een warm bad en jullie zijn de badmeesters’

Opzienba­rend plan VDL voor Welschap: honderden huizen in een cirkel met atletiek­baan op het dak

EINDHOVEN – Als het aan industrieconcern VDL ligt, komt er op de voormalige golfbaan Welschap in Eindhoven een opzienbarend cirkelvormig gebouw met huurhuizen. Volgens het bedrijf is er in het houten gebouw met drie verdiepingen ruimte voor drie- tot vijfhonderd betaalbare woningen.