De boer op met sneakersok die niet afzakt: ‘Dit wil toch iedereen?’

Zomervakan­tie vieren op de camping in je eigen wijk; tentjes bij De Braak en in Dierdonk

HELMOND - Een weekend op vakantie in je eigen buurt: in Helmond kan het komende zomer in twee wijken. In Helmond-Noord komt voor het eerst een buurtcamping. In Dierdonk is het de tweede keer, wel op een nieuwe plek.