De lijkwade van Turijn in de St. Petruskerk: De vraag blijft ‘Hoe komt die afbeelding op het doek?’

EINDHOVEN - Gelovig of niet gelovig, echt of niet echt, de replica van de lijkwade van Turijn maakt veel los bij de bezoekers van de tentoonstelling ‘Wie is de man op het doek?’ in de St. Petruskerk in Eindhoven.

Het is een regenachtige dag op de eerste dag van de tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn in de St. Petruskerk op de Kloosterdreef. Ondanks het slechte weer druppelen de bezoekers binnen.

Kruisnagels en geselwapens

Het vier meter lange en een meter brede doek valt bij binnenkomst meteen op. De replica van de lijkwade met een beeltenis van een man is of zou het doek zijn waar Jezus van Nazareth na zijn dood is ingewikkeld. In de vitrines ernaast liggen replica’s van een doornenkap, kruisnagels, geselwapens en de oogmuntjes.

,,Het Katholieke geloof heeft veel symbolen. De lijkwade is een herkenbaar symbool en tastbaar voor gelovigen. Ik kan me indenken dat mensen bij het zien ervan de geschiedenis voelen. Het raakt je”, vertelt lector Henk van de Wal.

Quote We timmeren constant aan de weg om mensen bij de kerk te betrekken Johan Goris, Pastoor

Bezoekers Frank en Esther zijn vooral nieuwsgierig. ,,Ik ben sceptisch, maar het is super interessant. Het is goed dat het wetenschappelijk is benaderd. Voor mij is het geschiedenis.”

Eeuwige twist

Zeker weten of het doek, dat sinds 1578 in Turijn ligt, authentiek is, doet nog niemand. Voor de een is het wetenschappelijk onderzoek voldoende bewijs, een ander heeft zijn twijfels. Het is een eeuwige twist. Maar daar draait de tentoonstelling niet om. De bedoeling is om bezoekers aan het denken te zetten en zich af te vragen wie die man op het beeld is.

,,We timmeren constant aan de weg om mensen bij de kerk te betrekken. Dat kan zijn met kerstallententoonstelling die voor een glimlach zorgt of om de mensen aan het denken te zetten met de expositie van de replica van de Lijkwade”, aldus bevestigt pastor Johan Goris.

Lezing over geschiedenis

Zeventien borden leggen uit wat te zien is op de lijkwade, de geschiedenis in een notendop en het wetenschappelijk onderzoek en conclusie. Voor belangstellenden die meer willen weten, is op zondag 29 januari om 14.00 uur een gratis lezing over de geschiedenis en echtheid van de lijkwade.

Een lezing waar bezoeker Jan Teerling zeker naar toe gaat. Uit pure interesse houdt hij zich al jaren bezig met de lijkwade. ,,Hoe is die afbeelding ontstaan en komt er ooit nog een bericht dat het een vervalsing is? Ik heb vragen bij het onderzoek. Er staat dat zijn hart is doorboord, maar het was toch zijn zijde? Voor mij is het is een fundamenteel verschil of hij nog levend was of dood. Dat maakt het zo bijzonder en interessant.”

De gratis expo is nog tot en met zaterdag 11 februari iedere woensdag- en zaterdagmiddag te bezichtigen van 14.00 tot 16.00 uur.