De naaister en de lichttechnicus, ze zijn vertrokken en ze komen niet meer terug

Eindhoven­se crimineel doodgescho­ten in Namibië tijdens het wassen van zijn auto

SWAKOPMUND - In Namibië is maandagmiddag de Brabantse crimineel Roland Masolijn vermoord, melden politie en media in het Afrikaanse land. De geboren Eindhovenaar was bezig met het wassen van zijn auto toen hij voor zijn huis werd doodgeschoten. Masolijn zou in Nederland eerder zijn veroordeeld voor een moord in Eindhoven.

22 juni