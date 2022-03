De nieuwe fietsbrug bij de Oirschotsedijk in Eindhoven valt lekker op, maar is hij eigenlijk wel veilig?

Druk op ziekenhui­zen blijft groot door stijging patiënten en ziektever­zuim; tijdelijke opnamestop MMC

EINDHOVEN - De druk op de ziekenhuizen in de regio blijft groot door meer opgenomen coronapatiënten en het hoge ziekteverzuim onder personeel. In het Maxima Medisch Centrum gold gisteren een tijdelijke opnamestop en in het Catharina Ziekenhuis was een forse toename van corona patiënten. Het Anna Ziekenhuis hanteert vanaf vandaag weer ruimere bezoektijden.

