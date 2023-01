De Peesjevee-podcast is terug: ‘Al te veel zorgen over de PSV-financiën zijn niet nodig, kapitaal moet ook op het veld staan’

Reinier Boiten (25) studeerde toch af ondanks hersenlet­sel bij een zwaar ongeluk: ‘Ik heb alles opnieuw moeten leren’

MAARHEEZE - Op een novemberavond in 2016 veranderde in één klap voorgoed het leven van de TU/e-student Reinier Boiten. Hij raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk en lag drie weken in coma. Ondanks zijn hersenletsel vocht hij zich terug en behaalde alsnog zijn bachelor.

