De Scarletts en Angelina’s van weleer, terug op het witte doek tijdens Silent Film Festival in Eindhoven

Wim van der Linden is Mierlose Mens 2023

MIERLO - Wim van der Linden is sinds vrijdagavond Mierlose Mens 2023. Hij kreeg de eretitel onder meer voor 40 jaar lidmaatschap van de gemengde zangvereniging, later omgedoopt tot Mierlo Vocaal. Hij was 8 jaar voorzitter. Verder is hij actief lid van de Heemkundekring Myerle, voormalig lid van het burgercomité Zelfstandig Mierlo tegen herindeling, coördinator voor het Reumafonds en 10 jaar vrijwilliger bij Dierenrijk.

7 januari