De ‘speeltuin voor academici’ van Philips gaat dicht, onderzoek voortaan in handen van productdivisies

Nieuw gebouw Donna op Strijp-S in Eindhoven biedt onderdak aan groeiende bedrijven en bewoners

EINDHOVEN - Het laatste gebouw in de rij hoogbouw bij het spoor op Strijp-S in Eindhoven nadert zijn voltooiing: woon-werkpand Donna naast het Klokgebouw is bijna klaar.

31 januari