De vloer bezaaid met afval: ludieke show Fair Trade Eindhoven voor oplossingen van het afvalprobleem

EINDHOVEN - Met de show ‘ No waste, wrap it up!’ roept Fair Trade Eindhoven op om verspilling te stoppen. Met een ludieke show zetten zij in op bewustwording en bieden zij op een creatieve manier oplossingen.

Het is de laatste repetitie voor de uitvoering van de ‘No Waste’ show van Fair Trade Eindhoven. De vloer in wijkcentrum De Dommel in de wijk Bennekel ligt bezaaid met afval, het grote thema van deze show. De spelers, dansers en vertellers zetten deze zaterdagmorgen de laatste puntjes op de i.

,,Het is een enthousiast team. We hebben veel plezier en af en toe is het toch ook weer spannend als bijvoorbeeld de techniek een beetje hapert”, zegt Wil Scholten, voorzitter van Stichting Fair Trade.

Biologisch afbreekbaar cactusleer

Fair Trade Eindhoven zet zich al jaren in voor Global Goals zoals langer gebruiken en hergebruik van spullen. Met een reis door de wereld wil een team van zestig vrijwilligers, van jong tot oud, voorbeelden laten zien van hergebruik van afval: bidons van afval van suikerriet, biologisch afbreekbaar cactusleer, tasjes van gesponnen plastic en furoshiki: de kunst van het inpakken met doeken.

Quote Op een creatieve manier willen we de afval- en verspil­lings­pro­ble­ma­tiek aan bod laten komen en mensen bewust maken van dit probleem Wil Scholten, Stichting Fair Trade.

Acteurs en dansers bezoeken de landen Indonesië, Japan, Afrika, Mexico, Oost Europa, India en als laatste is Nederland aan de beurt. Met een show vol muziek, dans en verhaal bieden zij inspiratie en dagen zij uit tot minder verspilling.

Scholten: ,,Op een creatieve manier wilden we de afval- en verspillingsproblematiek aan bod laten komen en mensen bewust maken van dit probleem en mee laten denken aan wat wij hier, met z’n allen, aan kunnen doen.”

Korte voorbereidingstijd door corona

De voorbereidingstijd voor de twee shows in het Parktheater was beperkt. Door de coronamaatregelen kon het team pas in januari beginnen met de repetities. ,,Maar we hebben er een unieke voorstelling van kunnen maken. Er zijn genoeg elementen om dit thema rond verpakkingen en afval interessant te maken voor een breder publiek”, aldus Scholten.

Oplossingen van bezoekers

Na de voorstelling van ongeveer een uur is er gelegenheid om na te praten aan een van de dialoogtafels onder leiding van een gespreksleider. ,,De nazit is minstens zo belangrijk”, benadrukt Scholten. ,,We komen zo met elkaar in contact en praten met elkaar na over de show, maar ook over mogelijke ideeën en oplossingen die bezoekers hebben.”

Tevens laten vrijwilligers van de Wereldwinkel - onderdeel van Fair Trade - de producten uit de show zien die verkrijgbaar zijn in de winkel. Voor wie creatief aan de slag wil zijn er een tweetal workshops. Belangstellenden kunnen deelnemen aan een workshop furoshiki of aan de slag gaan met afvalpapier en door hergebruik hier leuke verpakkingen van maken.

De show is tot stand gekomen door inzet van de vele vrijwilligers, diverse organisaties en met steun van de Gemeente Eindhoven en het Parktheater. De optredens vinden plaats op dinsdag 12 en woensdag 13 april om 19.30 uur in de Kameleon van Parktheater Eindhoven. Kaarten zijn te koop á 6 euro bij het Parktheater.