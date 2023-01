Defensief geklooi kost FC Eindhoven de winst tegen Jong Ajax

In de slotfase was het geloof op meer er ineens bij Jong Ajax, en ook FC Eindhoven zette nog een paar keer aan. Het bleef echter 1-1. Lang was er weinig aan de hand voor de ploeg van trainer Rob Penders, die vlak na de pauze toesloeg tegen een piepjonge tegenstander. Tibo Persyn meldde zich in de as en gaf een geweldige steekpass met zijn mindere linker. Evan Rottier omspeelde keeper Charli Setford en vond het lege doel, 0-1.