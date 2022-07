Deze Brabantse uitvinders pakken de klimaatcrisis aan: ‘Mensen passen hun gedrag toch niet aan’

Schulden webshop­reus TOM belopen tientallen miljoenen; ontslag voor 240 werknemers

BLADEL - Zo'n 60 miljoen euro. Dat is de totale schuld bij de bankroete webshopgigant TOM in Bladel. Het bedrijf gooide begin deze week de handdoek in de ring door het faillissement aan te vragen. Voor overname is echter grote belangstelling.

23 juli