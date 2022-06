Diamanten paar Truus en Bert Frederiks-Van Rhee: ‘Genieten doen we nog steeds’

,,Maar we kwamen elkaar ook in de stad tegen. Mijn vriendin zou met Bert uitgaan, maar dat werd ik dus”, vertelt Truus. Zij was 15, hij 17. Maar bij Bert sloeg toch even de twijfel toe. In een gezin van twee kreeg Bert alle aandacht en werd hij verwend door zijn moeder. Na anderhalf jaar had Bert spijt: ,,Ik wilde haar toch terug. ,,Het ging weer aan. We hielden toch van elkaar”, vult Truus aan.