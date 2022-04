Direct na linkse verkiezingswinst wordt de bitterbal vegetarisch in het Eindhovense Stadhuis: ‘Dat ik dit nog moet meemaken’

met video Automobi­lis­te wijkt uit voor oversteken­de eekhoorn en belandt met auto in sloot in Eindhoven

EINDHOVEN - Een automobiliste is dinsdagochtend rond 07.30 uur gewond geraakt aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven nadat ze uitweek voor een overstekende eekhoorn. Ze belandde daardoor met haar auto in een droge sloot.

