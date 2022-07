Directeur Eindhoven Airport verwacht drukte tot aan de herfstvakantie: ‘Aanblik geeft buikpijn’

Personeelstekort

Op dit moment komt de luchthaven tientallen beveiligers te kort. Dat probleem is volgens de directeur niet in een paar weken opgelost. Ook verloopt het bij de security niet naar wens. Eindhoven Airport heeft acht zogenaamde lanes waar de reizigers en hun bagage worden gecontroleerd, maar door personeelstekorten zijn er nu gemiddeld maar drie of vier geopend . Hellemons ziet vanuit zijn kantoor de wachtrijen. ‘Het went niet. De aanblik geeft mij elke dag buikpijn.’

Niet te hard bezuinigd

Hellemons wuift het verwijt weg dat er tijdens de coronacrisis te hard bezuinigd is. ,,We hebben niemand ontslagen en ook het beveiligingsbedrijf en de bagage-afhandelaar hebben dat niet gedaan. Feit is wel dat er in coronatijd vrijwel geen mensen zijn begonnen aan een opleiding en tijdelijke contracten niet zijn verlengd. We hebben al in een vroeg stadium hierover rond de tafel gezeten. Maar de arbeidsmarkt is heel moeilijk.”