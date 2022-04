Directeur WIJeindhoven steunt uitspraak cabaretier Pannekoek over ‘staatsontvoeringen’: ‘Kinderen te snel bij ouders weggehaald’

Als Pannekoek in het satirische tv-programma Dit Was Het Nieuws aandacht vraagt voor de 1115 kinderen die uit huis zijn geplaatst bij ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire (zie kader), gaat zijn uitspraak viral op social media. ,,Ik zou een woord willen noemen, zodat we beseffen hoe erg het is. Dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Dit zijn ontvoeringen door de staat.”