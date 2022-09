Dit is 100% Eindhovens brood: geoogst, gemalen en gebakken in de stad

ZOMERSERIE ‘De Schuur in Eindhoven was een échte discotheek, met rijen wachtenden buiten’

EINDHOVEN - De hoek van de Markt en de Nieuwstraat in Eindhoven, daar waar nu de ingang van de Heuvel is, was in de jaren 60 een concentratie van discotheken. In de periode dat de Markt floreerde als uitgaanscentrum, had de danslustige stapper de keuze uit een hele rij disco's, van de Nieuwstraat tot aan de Jan van Lieshoutstraat.

