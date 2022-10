Dit is wat we tot nu toe weten over de drugsinvallen in Eindhoven en Best

Wat is er gebeurd?

Agenten doorzochten verder een autogarage in Best, waar meerdere auto’s in beslag zijn genomen, en een bedrijf in Oeffelt. Bij dat laatste bedrijf werd een drugslab in aanbouw aangetroffen. Ook zijn twee woningen en een kelderbox in Eindhoven bekeken. In de box bleken spullen te liggen waarmee een hennepplantage kan worden opgezet.