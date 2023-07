Dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV in de voorronde van de Champions League

PS­V-trai­ner Peter Bosz gaat met een goed gevoel terug naar Nederland: ‘Deze drie dingen stemmen me tevreden’

Na een zege op FC Augsburg was PSV-trainer Peter Bosz zaterdagavond tevreden over de vorderingen van zijn team. Voorafgaand aan het trainingskamp in Oostenrijk benoemde de coach drie dingen die hij met PSV wilde realiseren en hij heeft op al die fronten verbetering of het bereiken van een doelstelling gezien. Wel vindt hij dat PSV conditioneel nog stappen moet zetten.