Dit zijn de vakantiedata voor het schooljaar 2023-2024 in Eindhoven

PSV wint ook op bezoek bij Sturm Graz en dwingt kans af om in dé topcompeti­tie van Europa te komen

Het is PSV gelukt om de tweestrijd met Sturm Graz in de derde voorrondes van de Champions League te overleven. De ploeg van Peter Bosz was in Oostenrijk te sterk voor de thuisploeg en won opnieuw. Na de 4-1 thuiszege stond na een 1-3 stand op het bord, ten gunste van PSV. Het team van Bosz moet nog één horde over om de groepsfase van het hoofdtoernooi van de UEFA te halen. Wéér wordt de tegenstander daarin Rangers FC, dat vorig seizoen over twee duels gemeten te sterk was.