Diversity Day in Eindhovense wijk Erp: ‘Iedereen mag gezien worden’

Het gedicht is op een muur geschilderd en nog voor de eigenlijke onthulling kreeg Wethouder Samir Toub een helpende hand van de wind. „De snelste onthulling ooit”, volgens Toub.

Toub benadrukte in zijn openingswoord, hoe belangrijk diversiteit is. „Je moet kunnen en mogen zijn wie je wilt zijn, dat is essentieel.”

Vincent Anker is gebiedscoördinator in de wijk Erp. Anker: „Vandaag laten we hier zien hoe belangrijk het is om met elkaar samen te zijn. Je merkt in deze wijk dat er, doordat er aandacht aan de wijk wordt besteed, de wijk 'groeit’. Door dingen samen te doen zoals groen in de wijk, cultuur ervaren en samen te eten krijg je verbinding. Je maakt kennis met elkaar zonder naar elkaars verschillen te kijken op een negatieve manier. Ook al ben je ‘anders’ van samen zijn kan iedereen iets leren. Als je de ruimte geeft aan elkaar en je openstelt ontstaan er mooie gesprekken.”

Het thema van de dag was ‘Proef de diversiteit’, de buurtbewoners hadden gezamenlijk soepen gekookt. De verschillende soepen lieten duidelijk de diversiteit zien in de wijk. Naast de pompoensoep, stond de Turkse soep en de Marokkaanse soep. Allemaal verschillend, maar allemaal even lekker volgens de bewoners.

Het gedicht van Morre werd, bij afwezigheid van Morre, voorgelezen door buurtbewoner, Luay Azarfane (19). Azarfane: „Het is een mooi gedicht. Ik moet wel zeggen dat ik het vooraf wel een keer goed moest lezen, maar dan snap je ook wat ze zegt.”

Het volledige gedicht paste niet op de muur en daarom er is ervoor gekozen om, tegen een groene achterkant op een zijmuur naast het buurtpunt, een gedeelte van het gedicht te schilderen.

Het gedicht van Morre heeft als titel ‘Als ik open’:

Mijn stad blijkt

als ik open

ook de jouwe

de hunne

mijn stad blijkt

als ik opendoe

me openstel

mij openbaar

ook die van hem

ook die van haar.

Anker: „Het gedicht van Morre dekt de lading. De rode draad is dat wij allemaal Eindhovenaren zijn en dat wij stuk voor stuk gezien mogen worden.”