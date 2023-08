Django Wagner, René Schuurmans en John de Bever en co laten de zon schijnen op Levensliedfestival in Eindhoven

Petra de Kam stopt als directeur veilig­heids­re­gio

EINDHOVEN - Petra de Kam stopt per 1 november als directeur van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Ze is door de ministerraad benoemd in de functie plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.