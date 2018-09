Dna-onderzoek naar serieverkrachter regio Eindhoven levert geen verdachte op

VALKENSWAARD - De afgelopen maanden is een dna-onderzoek uitgevoerd in de jacht naar een serieverkrachter die twaalf slachtoffers zou hebben gemaakt in de Kempen. Een verdachte heeft dat niet opgeleverd. Daarmee lijkt de weg vrij voor opnieuw een veel grootschaliger dna-verwantschapsonderzoek.

In totaal is van 65 mannen die zijn geboren tussen 1954 en 1974 de afgelopen maanden dna afgenomen. Inmiddels was alle hoop gevestigd op dna in de jacht op de serieverkrachter die in het gebied tussen Veldhoven en Valkenswaard in de periode 1989-2010 twaalf slachtoffers zou hebben gemaakt. Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de politie op televisie vroeg om tips, nadat eerder al een coldcaseteam aan de slag was gegaan met de zaak.

Signalement veranderd

Een mogelijk volgende stap is een grootschaliger dna-onderzoek. Het rechercheteam heeft inmiddels twaalf zaken aan de man weten te koppelen; na drie van die zedenzaken is dna gevonden dat overeenkomt. De signalementen zijn in de ruim twintig jaar dat de serieverkrachter actief is, veranderd: in 1989 was het een blond-rossige man van een jaar of 25, in 2010 een kalende vijftiger. Hij wordt omschreven als onverzorgd, stinkend naar zweet, alcohol en sigaretten en heeft een accent dat in verband wordt gebracht met Valkenswaard en Riethoven.