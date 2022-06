Doe iets, vraagt Eindhovense Sportraad aan politiek nu sluiting dreigt voor zwembaden gehandicapten

Feestelijk tijdens evenemen­ten en behaaglijk tijdens de borrel, Eindhoven­se binnenstad krijgt innovatie­ve verlich­ting

EINDHOVEN - Een wave van licht door de straat bij een doelpunt van PSV of een oranje plein tijdens Koningsdag. Het kan straks allemaal als de nieuwe slimme verlichting in de Eindhovense binnenstad hangt. Volgens de makers een wereldwijd is het een nog nooit vertoond hoogstandje.

22 juni