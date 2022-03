Doek valt voor Kunst in de Cathrien. Chris Bemer exposeert, als laatste

Voor beheerder Laurens Mulkens van de stadskerk is het teveel werk geworden om, naast al zijn dagelijkse beslommeringen, de tentoonstellingen nog in te richten. Het inlijsten, ophangen en het maken van titelkaartjes kostte hem veel kruim, aldus Mulkens. Ook is de parochie, sinds het afhaken van de stichting Open Huis, sinds 2009 de enige die nog geld steekt in het project.

,,Het kerkbestuur heeft daarom besloten ermee te stoppen. Bovendien willen we de ruimte gaan gebruiken voor een permanente expositie over de architect van de kerk, Pierre Cuypers. Het hele verhaal over het ontwerp van de kerk wordt hier straks verteld. Ook krijgen er allerhande spullen uit de kerk een plekje.” Daarbij valt te denken aan oude heiligenbeelden die tijdens WOII beschadigd raakten, kandelaren en een oude preekstoel.

Quote Het is jammer, een oude traditie verdwijnt Laurens Mulkens, beheerder Catharinakerk

Het kunstproject, dat zich vooral richtte op daklozen die opgevangen worden in de kerk, ontstond al in 1986. Toen werd het Open Huis voor thuislozen opgericht. De achterliggende gedachte was dat mensen die geen bezoek aan een museum kunnen bekostigen, hier toch van kunst konden genieten.

In de afgelopen decennia werden zo'n vier à vijf keer per jaar tentoonstellingen ingericht. ,,Ook kregen vooral kansarme kunstenaars hier een gelegenheid om te exposeren”, aldus Mulkens. ,,Het is jammer, een oude traditie verdwijnt.”

140.000 bezoekers

Aanvankelijk gestart onder de noemer ‘Visueel’ werd de naam in 2012 gewijzigd in Kunst in de Cathrien. Voorzitter Erica Goudsmit betreurt dat nu het doek valt voor het project. Ook Mulkens vindt het fdus ‘zonde’. ,,Maar we zien de laatste jaren het aantal toeristen in Eindhoven sterk toenemen. In 2019, voor de coronacrisis, trok de kerk 140.000 bezoekers, vooral van buiten de stad. 80 procent van hen is afkomstig uit het buitenland. Die mensen zijn meer geïnteresseerd in de historie van de Catharinakerk, dan in kunst van lokale kunstenaars.”

Volledig scherm © Chris Bemer

Onlangs is de allerlaatste expositie in het kader van Kunst in de Cathrien van start gegaan. Tot en met zondag 12 juni zijn in de ruimte achter het altaar vijftien zwart-witfoto’s te zien van de Eindhovense amateurfotograaf Chris Bemer. Hij maakte een reeks indringende portretten van vluchtelingen, die destijds verbleven in het opvangcentrum Beatrixoord aan de Oirschotsedijk in Eindhoven.

Bemer was daar werkzaam bij de technische dienst. Door zijn omgang met asielzoekers van allerlei nationaliteiten (vooral Albanezen, Chinezen, Iraniërs, Koerden en Somaliërs) had hij de gelegenheid om tal van portretfoto's te maken. Ze geven een beeld van de benarde situatie waarin vluchtelingen verkeren, door de oorlog in Oekraïne momenteel opnieuw een actueel thema.

De expositie is de hele week, behalve op maandag, te bezoeken tussen 10.00 en 16.30 uur.

Volledig scherm © Chris Bemer