Doet een blikje ice tea Eindhovense drugsafvaldumper na drie jaar de das om? ‘Zijn verhaal is niet te controleren’

‘Iconische gebouwen in Eindhoven? Zeker, maar als uitzonde­ring, niet als regel’

EINDHOVEN – Don Murphy is de nieuwe toezichthouder van de gigantische bouwplannen in de binnenstad en het Fellenoord-gebied in Eindhoven. ,,Ik wil als dirigent helpen om plannen beter te maken, ik ben geen politieman.” Belangrijk daarbij: de architect wil volledig onafhankelijk blijven.

12 november