Doodgeschoten man in Eindhoven is 34-jarige inwoner van de stad

Of het slachtoffer bekend is bij de politie, wil ze nog niet kwijt. ,,We zijn echt nog op zoek naar waarom het op deze plek is gebeurd, naar het motief en de achtergronden van het slachtoffer en mogelijke dader.''



Naar verluidt woont het slachtoffer anderhalve kilometer van de plek waar hij is doodgeschoten.



Volgens getuigen vluchtte een kleine, gezette, Turkse of Marokkaanse man van in de vijftig te voet na de schoten. Hij zou een tas bij zich hebben gehad. De politie weet nog niet wie de dader is en tuigde een specialistisch onderzoeksteam op.