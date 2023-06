Door Ajax benaderde PSV-back Sambo ineens vol in de schijnwerpers én naar het EK met Jong Oranje

Schrijver Henk van Straten: ‘Onze oerdriften zijn heel sterk’

EINDHOVEN - Schrijven is een eenzaam beroep. Dat dat niet per se gezond is ondervond schrijver Henk van Straten. Hij vond zijn ‘tribe’ bij Brewpub Rabauw en is daar nu brouwmeester. Volgende week verschijnt zijn nieuwe roman.