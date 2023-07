Door TU/e-studenten gebouwde racewagen debuteert op circuit in Assen: ‘We mikken op het podium’

Een­eind-West een XXL bedrijven­ter­rein? Provincie loopt volgens Gel­drop-Mier­lo op de zaken vooruit

GELDROP-MIERLO/NUENEN - Toekomstig bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen wordt in provinciale stukken al aangeduid als locatie voor ‘XXL-logistiek’. Gevaarlijk en feitelijk onjuist, aldus de Geldrop-Mierlose wethouder Frans Stravers in een brandbrief namens het college.