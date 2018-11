Drie kantines Eindhovense universiteit gesloten in verband met Hantavirus

EINDHOVEN - De kantines in MetaForum en Gemini en de Zwarte Doos op de campus van de Eindhovense Technische universiteit (TU/e) zijn tot nader order gesloten. Aanleiding daarvoor is dat een kantinemedewerkster van Eurest, dat de drie horecagelegenheden exploiteert, is gediagnosticeerd met het zeldzame Hantavirus. Er zou zelfs sprake zijn van een ziekenhuisopname.

„Het Hantavirus wordt verspreid door ratten en muizen en in die drie kantines zitten relatief veel muizen. Die komen af op plekken waar wordt gegeten en eten wordt achtergelaten’’, zegt een TU/e-woordvoerder. „Eerder dit jaar is de kantine in het Gemini-gebouw, waar de besmette Eurestmedewerkster werkt, al een paar dagen dicht geweest om de muizenplaag aan te pakken.’’ Volgens de woordvoerder is overigens nog niet duidelijk hoe de Eurestmedewerkster besmet is geraakt. Maar omdat Eurest ieder risico wil uitsluiten, zijn de kantines preventief gesloten. Wanneer ze weer open gaan is afhankelijk van het advies van de GGD.

Ongediertebestrijdingsbedrijf RIDO uit Heeze heeft een contract met de TU/e om muizen en ander ongedierte op het terrein en in de gebouwen te bestrijden. Volgens RIDO is het Hantavirus uiterst zeldzaam. „Wij hebben dit nog nooit meegemaakt en we zitten toch al dertig jaar in het vak’’, aldus de woordvoerster van RIDO.

