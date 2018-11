Drie kantines TU/e gesloten in verband met Hantavirus

Het virus wordt verspreid door ratten en muizen en in die kantines zitten relatief veel muizen. De rosse woelmuis die het virus normaliter verspreidt, zit volgens een TU/e-woordvoerder niet in die gebouwen. Hij stelt dat Eurest elk risico wil uitsluiten. Het virus is niet van mens op mens overdraagbaar. Volgens de woordvoerder is nog niet duidelijk hoe de Eurestmedewerkster besmet is geraakt. Omdat Eurest ieder risico wil uitsluiten, zijn de kantines preventief gesloten. Wanneer ze weer open gaan is afhankelijk van het advies van de GGD.