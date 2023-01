Drommel heeft toch weer de hoofdrol bij PSV, dat na moeizaam slot doorbekert

Dramati­sche avond voor FC Eindhoven: late NAC-goal in de verlenging zorgt voor bekeruit­scha­ke­ling

FC Eindhoven stond dinsdagavond met één been in de volgende bekerronde, toen het wéér mis ging in de slotfase. NAC Breda dwong in blessuretijd een verlenging af (1-1) en sloeg met de penalty’s in zicht nog een keer toe: 2-1.

22:51