Drukte in binnenstad Eindhoven neemt geleidelijk aan toe. Uitbater Bergstraat: ‘Hier staat een gelukkig man voor je’

EINDHOVEN - Ook in de Eindhovense centrumstraten waar niet meteen bands optreden, neemt de drukte toe. Het is nog nergens te druk, hoewel er nogal verschil is tussen de ene en de andere straat.

In de Bergstraat zat uitbater Casper Pennings begin van de middag vol smart op zijn alcoholvergunning te wachten. Die had per twaalf uur moeten ingaan, maar woensdagmiddag om kwart voor twee had hij nog geen groen licht gekregen. De tap bleef daarom dicht. Terwijl hij zijn nood klaagt, komt er een telefoontje van het gemeentehuis. Hij mag open. ,,Schrijf maar dat er nu een gelukkig man voor je staat", zegt hij met een brede grijns.

Of het aan hem ligt is niet duidelijk, maar net voordat hij opende, lag de straat er nog vrij rustig bij. Een uurtje later is het al een drukte van belang in de straat. Ook voor de de Kleine Berg, dat is omgetoverd tot een Stratumseind deel twee, is veel belangstelling. Op het Wilhelminaplein staat bij het podium veel volk, dat geldt ook voor de Julianastraat.

Volledig scherm Jinqian, Yige en Xiaomeng (vlnr) op het Wilhelminaplein in Eindhoven © ED

Op het Wilheminaplein verkopen drie Chinese studenten van de technische universiteit hun spullen. Jinqian, Xiaomeng en Yige kijken hun ogen uit als ze het bont uitgedoste gezelschap zien passeren. Ze vragen waarom iedereen oranje kleren aan heeft? Omdat het oranje terugkomt in de achternaam van de koning, Oranje-Nassau. Yige informeert: ,,Als er een nieuwe koning komt, komt er dan ook een nieuwe kleur?” Nee, dus. Ze kijken vol begrip. Want dan zouden al die mensen weer andere kleren moeten aanschaffen.

Als de verkoop voorbij is, verheugen ze zich nu al op de maaltijd. ,,Poffertjes of pannenkoeken. Daar zijn we dol op.”

Volledig scherm Koningsdag Eindhoven: Julianastraat © ED

Volledig scherm Koningsdag Eindhoven: Bergstraat © ED

Volledig scherm Koningsdag Eindhoven: Stadswandelpark © ED

Volledig scherm Koningsdag Eindhoven: vlnr Manon, Femke, Mathilde en Lisette © ED

Volledig scherm Koningsdag Eindhoven: Stadswandelpark © ED