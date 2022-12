Dubbel verlies GA Eagles in laatste oefenronde van 2022

Het laatste oefenduel van 2022 had een besloten karakter en werd afgewerkt in een leeg Jan Louwers Stadion. De ‘B-ploeg’ speelde op hetzelfde moment een aantal kilometer verderop op de Herdgang tegen Jong PSV.

Trainer René Hake stuurde tegen Eindhoven dezelfde elf het veld in als een week eerder in de oefenwedstrijd tegen Feyenoord (spectaculaire 7-4 nederlaag). Dus weer Tesfaldet Tekie op de plek van de geblesseerde Philippe Rommens, en Gerrit Nauber centraal achterin naast Jay Idzes. Jamal Amofa - toch een van de revelaties bij GA Eagles in de eerste seizoenshelft - speelde mee tegen Jong PSV. Hij kon door een blessure de voorbije weken niet volledig trainen.

Vrije trap

Eindhoven kwam al vroeg op voorsprong via een door de muur van richting veranderde vrije trap van Lamine Diaby-Fadiga. De bal plofte achter Jeffrey de Lange in het doel. GA Eagles had wel veel de bal in de eerste helft en werd dreigend via Bobby Adekanye (schot in het zijnet) en Tekie (schot voorlangs). Eindhoven gokte vooral op spel vanuit de omschakeling. De laatste lijn van GA Eagles hield de rijen achterin redelijk gesloten, al moest De Lange wel redden toen Evan Rottier opeens voor hem opdook.

Waar Eindhoven halverwege flink kon wisselen, verscheen GA Eagles ongewijzigd aan de start van de tweede helft. Op de bank zaten alleen Milan Berenschot, Robbin Weijenberg en doelman Luca Plogmann.

Een scrimmage voor het doel leverde GA Eagles na een klein uur bijna de gelijkmaker op. Adekanye was daarna ook dicht bij een treffer, maar hij stuitte van dichtbij op keeper Nigel Bertrams.

Het duel kabbelde daarna een beetje richting het einde, met een door Bertrams gepakte kopbal van Oliver Edvardsen als laatste Deventer wapenfeit. In de slotfase gooide Eindhoven de wedstrijd in het slot met de 2-0, een fraaie knal van afstand van Yassine Azzagari. Via Justin Ogenia werd het zelfs nog bijna 3-0.

Die score stond wel op het bord op de Herdgang, waar Jong PSV te sterk bleek voor de tweede afvaardiging van GA Eagles.

Oefenduel 1: FC Eindhoven - GA Eagles 2-0 (1-0). 7. Lamine Diaby-Fadiga 1-0, 84. Yassine Azzagari 2-0. Gele kaart: Sanoh (Eindhoven), Nauber (GA Eagles).

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Kuipers; Linthorst, Tekie, Willumsson, Edvardsen; Adekanye, Lidberg.

Oefenduel 2: Jong PSV - GA Eagles 3-0 (2-0). 7. Isaac Babadi 1-0, 28. Amin Doudah 2-0, 67. Michael Maria 3-0.

Opstelling GA Eagles: Mulder; Saathof (60. Mattiello), Amofa (60. Oztas), Fontan, Aventisian; Blomme, Llansana, Bakker, Berden (32. Fernandes); Stokkers (60. Berden), Sow.