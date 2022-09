Duitse keizer kon aanschuiven achter de kont van Caesar, de koninklijke foxterriër

Karin Bloemen uit haar jurk helpen en snel extra Heineken halen voor André Hazes; Peter Fransen maakte het mee bij de Wim van Doorne Muziekki­osk

EINDHOVEN - ,,André Hazes, Karin Bloemen, Marco Borsato, Xmas Sing-Along én natuurlijk de reguliere muzikale zondagen hier… joh, ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik ga het missen, maar het is tijd om het stokje over te dragen.” Peter (‘Peer’) Fransen neemt dit weekend na 22 jaar afscheid als programmeur van de Wim van Doorne Muziekkiosk in Eindhoven.

23 september