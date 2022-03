Duizend oudere huurders in Eindhoven krijgen voorrang bij toewijzing ‘seniorenwoning’; corporaties willen doorstroming bevorderen

In de rij voor de Siberische oehoe en Amerikaan­se zeearend in De Groene Long

EINDHOVEN - Voor Harley de Amerikaanse zeearend en Bep de Braziliaanse dwerguil is de grote groep mensen even wennen. Ze zijn twee van de hoofdrolspelers van de roofvogelshow in park De Groene Long in Achtse Barrier.

