Duizenden Eindhovenaren zonder stroom door storing, duurt mogelijk tot 21.30 uur

interview De ‘onfortuin­lij­ke keuze’ van Philips voor het schuimlaag­je dat kan verbrokke­len

Philips kampt met de grootste terugroepactie van het concern ooit. Philips-topman Frans van Houten, die maandag 62 is geworden, over het imago van het concern. ‘In de breedte is de kwaliteit van Philips goed.’

26 april